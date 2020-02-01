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﻿馬場浮世繪——布達德牽涉感情糾紛

2020-02-01 列印
  過往曾在香港客串，去月十月策騎「樹林之靈」擊敗「成全寶」捧走凱旋門大賽的法國騎師布達德，因為被懷疑牽涉一宗發生在一五年八月的一宗強姦案，於當地時間前日自願前往尚蒂伊警察局，接受調查員問話。布達德的代表律師表示，今次事件只是牽涉感情糾紛，布達德成為報復目標，絕對沒有犯罪，所以他同意接受警方問話。

馬場浮世繪
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