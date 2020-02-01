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﻿馬場浮世繪——馬恪斯對瓦迪有信心

2020-02-01 列印
  今晚南非三大重要錦標賽之一的大都會錦標，將在賽後運往歐洲服役的「豪萬」，被當地外圍捧成二點六倍大熱門，可是自一二年「瑰麗珍寶」之後，未再有大熱門勝出。至於目前的次熱門「瓦迪」將嘗試成為○九年Pocket Power之後，另一匹包辦皇后碟和大都會錦標的賽駒。

  「瓦迪」的練馬師，前七屆冠軍騎師馬佳善的兒子馬恪斯表示，該駒贏出皇后碟後續有進步，今次牠即使是初跑二千米，但牠早前贏出途程為千八米的冬季經典賽時猶有餘勁，令牠相信其可以扳至更長路程，是今賽爭勝分子。至於廄侶「扭轉局勢」今場排位有利，有力走入三甲。

馬場浮世繪
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