﻿勝在有方——精彩輝煌休出威力強

「精彩輝煌」在外地和上季來港首仗都一出即勝，已確認休出之威力甚強。表面看田草六戰全落第，表現遠不及谷草，但今季於千四跟跑後，可在二班強組千二以終極時速22秒14衝得第六名，末段如非受阻，應可跟當時甚銳之「加州議長」爭季軍。翌戰再跑千二，又在取位欠暢順下以終極時速22秒13跟連番出錯之「忠心勇士」跑近，屬強組殿軍，確認跟眾多同父馬一樣，田草不比谷草差。雖然大前仗谷草之季軍只屬三班中級水平，但當時跑得嫌密。今次隔了個半月才出，重配在沙田追近時之黃皓楠，排檔轉佳預期可居中前位置，季內未交代之馬有力憑竄勁出冷。



「嘉應傳奇」都是休出較好，上季於谷草跟跑後，次仗即在田草一千米跟其後跑得好之「薈力之城」串Q，現比當時低十四分。今次隔八個月復出，早前從化大閘見好，又可蓄銳一擊。「輝煌芯」上仗贏馬段速和姿態算勁，但初上三班而再排外檔，一面倒大熱會受考驗。



方駿暉