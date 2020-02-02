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﻿翠絲過兩關——美麗精神虎入羊群

2020-02-02 列印
　　第五場「美麗精神」季初仍可在二班入位，可是自077場次拼敗後，從近三仗賠率所見，馬房明顯在部署減分。今次終於回到三班角逐，立即換上田泰安操刀，戰意定無疑問。今場對手只得此駒及「超班福星」曾在田草千六上名，水準有限，但「美麗精神」跑法勝在較為機動，有力在此贏馬。

　　第八場「傳盛」上回跑千二配巫顯東爆冷，今仗回師更擅長的直路賽，理應更具贏面。雖然同場有兩匹新勝馬「大武士」及「跳出世界」在陣，但這兩駒都要負重磅，乃是爭勝阻力。「傳盛」負一二五磅不算重，加上有大外檔之利，薛恩亦是贏馬配搭，發揮應會較巫顯東更佳，如無意外可完成三連捷。

珊翠絲
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