﻿健談馬事——安采強組精品

第十場二班草地千八米。一如過往，這類高班讓磅賽唔會吼重磅馬，幾匹負輕磅與中磅的四歲馬，「超級綠洲」、「安采」、「時時有餘」、「勇猛神駒」及「玖寶」鬥進度，當中除「玖寶」外，前四駒都來312及332兩場，我稍秤先312場次跑同程得第三的「安采」。
子健
日前確診染新型肺炎的武漢老夫婦的女兒，疑因曾陪同父母而染病，或成為本港首宗人傳人個案。世界衛生組織要求各地政府有力阻斷病毒傳播，港府為減少疾病在社區傳播，特首林鄭月娥昨天聯同多名官員宣佈，全港中小學及...
2020-02-01
台灣花蓮發生一宗驚天詐保案。花蓮一原住民家庭其家中八人在十年間向八家保險公司騙理賠及健保的住院給付，估計金額涉六千五百萬台幣（即港幣逾一千六百六十七萬），是全台首例。台北地檢署周四以詐欺等罪嫌起訴張玉...
2020-02-01
英國《星期日郵報》去年四月發表一則報道，指哈里王子在社交網站Instagram分享的野生動物照片，隱瞞相中的野生動物「被人落藥及受到束縛」。哈里指那篇報道失實，向監管機構英國獨立報業標準組織（IPSO）投訴，但周四被裁定敗訴。 哈里王子於去年地球日在社交網站分享數幅犀牛、獅子和大象的照片。《星期日郵報》其後發表一篇報道，標題為《落藥及束縛：哈里沒有告訴你關於那些威風的野生動物照片的背後》，指那些照片沒有說出事實的全部，有誤導成份，因為哈里沒有在照片說明中告訴讀者相中的動物被注射了鎮靜劑。該報又指出，大象照片被人剪裁，讀者看不到大象的後腳被繩索綁住。 哈里向IPSO投訴，指《...
2020-02-01
已屆現樓的元朗新盤朗城滙，毗連港鐵朗屏站而建，項目現時餘下約140伙，發展商日前開放兩房及三房現樓示範單位予傳媒參觀，並延長部份折扣優惠吸引買家。 毗鄰港鐵朗屏站的華懋新盤朗城滙，自2018年10月開...
2020-02-01
世衛將武漢肺炎疫情列為國際公共衛生緊急事件，而且美國對中國發出最高級別旅遊警示，拖累港股先升後回。恒指早段曾漲369點，見全日高位26818點，惟午後轉升為跌，最終收跌136點，報26312點，成交金額1030億元。港股於鼠年三個交易日全數下跌，累挫達1637點。 細價醫療股續熱炒 藍籌股個別發展，滙控（005）逆市升0.3%，收報56.85元。相反，中石化（386）挫2.4%，收報4.13元，為跌幅最大藍籌股。 多隻二、三線醫療股表現波動。中國先鋒醫藥（1345）飆1.05倍，收報1.87元，為升幅最大港股；蓮和醫療（928）正就有關健康服務業務的可能交易進行初步磋商，消...
2020-02-01
施蒙尼率領的馬德里體育會以銅牆鐵壁見稱，皇家馬德里教練施丹亦為球隊鑄造聯賽最強防守，一眾中後場球員更分擔入球重責，今晚西甲馬德里打吡勢領軍以彼之道還施彼身，敲主勝。（Now4K 611、632台今晚11:00直播） 作為同市宿敵，皇馬和馬體會分別是進攻和防守針鋒相對。前者一向不乏C朗拿度等星級鋒將，踢出悅目進攻。牀單軍團在主帥施蒙尼旗下，踢出鐵血防守。然而，施丹今季卻將銀河艦隊調校得更有馬體會味道。皇馬本輪西甲前僅失十三球傲視列強，比牀單軍團還要少一球。有如此牢固防線，銀河艦隊各賽事已經連續二十仗不敗。 施丹以「馬體」制馬體 一眾中後場球星更齊齊化身帶刀侍衞，中堅華...
2020-02-01
一家大細去旅遊，玩足一天後回到酒店房，還要為小朋友洗衫，過程確實疲累。有品牌特別推出便攜式摺合洗衣機，外觀如膠桶，摺起收納後體積細小，方便放入行李箱，無疑是家長們恩物！文：阿卓爸爸圖：陳鐵剛產品查詢：...
2020-01-31
現年33歲的日本女星澤尻英龍華，去年11月涉藏毒被捕，昨日她到東京法院應訊，在庭上承認控罪，更聲稱「沒有資格再當女演員」，似暗示將會退出娛圈；庭外則有2,229名民眾排長龍等取籌抽籤，爭取機會入庭內聽...
2020-02-01
一場疫症，暴露了香港政府的應對能力不足，並集中在口罩問題上先爆發出來。由於疫情惡化，無論是衛生專家或政府官員，都建議市民外出要戴上口罩，但市面上口罩供應不足，很快便嚴重缺貨。 一月二十九日屈臣氏說有口罩供應，搞到很多市民通宵排隊輪候，但實情是每個零售點只有二十盒存貨，而很多店舖的人龍，就如上月二十四日區議會選舉投票時一樣長，口罩轉眼售罄，買不到口罩的市民十分激動，憤怒的矛頭直指政府。 看社交媒體的大數據，有關口罩問題的社交媒體互動量急升，一月三十日單日達到一百零七萬，搶去了「全面封關」議題的風頭，令到「全面封關」議題的社媒互動量由一月二十八日的高峰四十四萬五千，下跌...
2020-02-01
第八場三班一○○○米。上次推介「跳出世界」，理由是272場次早段牠與「小太陽」、「經典之星」及「星叻」互燒，最終只有牠一匹可力保三甲，水準必定高，結果回到谷草便順利奏捷。 今仗「跳出世界」回師沙田，雖然負磅加至133磅，但依然留在三班，而且272場次的「星叻」之後出戰未必最合腳法的千二米都上名，再次證明在272跟前而接近的馬水準極高，則理論上「跳出世界」依然有優勢。再者，今仗多匹對手都是出自306場次，而該仗頭馬「大武士」幾經辛苦才贏回一場，可想像水準有限；再加上該組季軍「莫浪求」再出即使並非因腿傷收慢，但看走勢應對「星叻」沒威脅，就更確認306水準很有疑問。 然則「跳出世...
2020-02-02