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﻿健談馬事——安采強組精品

2020-02-02 列印
　　第二場四班草地千二米。「勁跑王」初出跑同程不敵「行星夢」，用後駒做把尺，用埋上仗343場次入Q做指標，排除數匹初出馬，單與上仗同樣入Q的「至尊高陞」比較，肯定有過之而無不及；今次換潘頓，果然轉到手風，唔再抽外檔，抽六檔，縱使隔兩周再跑，即使狀態無進步，計落都已夠贏。

　　第十場二班草地千八米。一如過往，這類高班讓磅賽唔會吼重磅馬，幾匹負輕磅與中磅的四歲馬，「超級綠洲」、「安采」、「時時有餘」、「勇猛神駒」及「玖寶」鬥進度，當中除「玖寶」外，前四駒都來312及332兩場，我稍秤先312場次跑同程得第三的「安采」。

子健
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