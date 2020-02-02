  • 2020年2月2日 星期日
  • 18º
  • 70%
熱門： 武漢肺炎罷工口罩過關醫護

日報新聞 > 馬經

﻿重點出擊——威利熱流回勇泥料

2020-02-02 列印
　　第六場四班泥地1650米，當中「南莊瑞寶」今季一再在泥賽交出表現，而今場有多匹對手都曾與牠較量，故以牠作為量度賽事水準的一把尺，最是合適不過。

　　回顧總場次212，當日的場地除了有利前置，而且步速亦較慢，之所以強如泥地專才「南莊瑞寶」，該仗也只追入第四名。更重要一點，就是該賽水準相當不俗，當中出了「加州明雋」、「王者再現」及「南莊瑞寶」三匹頭馬及多匹位置馬。

　　今仗推介的「威利熱流」，在總場次212乃是形勢最不利的一駒，末段能造第二快時間追上，反映狀態已回勇。如今相比上季勝時評分回落之餘，更已降入四班區域，今場快馬增多，更有利其發揮。

安西教練
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd