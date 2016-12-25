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﻿ 大埔忠臣求挫傑志

2016-12-25 列印
        和富大埔雙雄呂志興（左）及陳旭智，伴隨球隊經歷十多年在丙組到港超的浮沉起跌，不離不棄。球隊今日聖誕下午三時於旺角場硬撼傑志，爭取高級組銀牌決賽席位，他倆冀望領軍爆冷取勝，與球迷歡度佳節。
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