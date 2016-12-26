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﻿紅魔懷舊外套引發關公災難

2016-12-26 列印
　　知名運動品牌adidas近日公佈來年為曼聯推出的復刻系列，其中一款復刻外套款式，跟利物浦九十年代的外套接近九成相似。眾所周知兩隊向來敵對，該品牌今次為紅魔復刻死敵的外套款式，自製關公災難，隨時惹來魔迷不滿。
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