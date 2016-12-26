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﻿藍月謝絕派對讓得起

2016-12-26 列印
  曼城領隊哥迪奧拿取消聖誕派對，直言已做足功課來迎接自己首個英超聖誕新年快車檔期。藍月挾二連勝強勢在今晚聯賽壓軸戰作客榜末的侯城，就算射手阿古路繼續停賽仍有力大勝而回，推介讓球主客和讓兩球「客勝」給球迷拆禮物。

（now621台、LeSports HK App周二凌晨1:15直播）
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