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﻿傑志險勝大埔入決賽

2016-12-26 列印
  昨銀牌四強，傑志憑辛祖射入決勝一球，以2:1氣走有後衞陳湛羲兩黃一紅被逐的大埔，率先闖決賽。不過，教練朱志光仍不滿指：「球員慢熱習慣未改，與亞洲賽水平仍有距離。」今午三時在旺角場續有銀牌四強上演，剛於泰國集訓回港的東方龍獅與冠忠南區爭入決賽。

（港台數碼35台今午3:00直播）

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