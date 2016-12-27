 Advertisement
  • 2016年12月27日 星期二
  • 16º
  • 64%
熱門： 李嘉欣故宮博物館札幌機場棚工柏林聖誕市集

日報新聞 > 體育

﻿訓練「自由行」振士氣

2016-12-27 列印
　　利物浦領隊高普無懼聖誕新年快車的秘密，就是讓一眾球員自行決定聖誕期間的訓練時間，以便他們有足夠時間與家人歡度假期，從而更專心迎接魔鬼賽程。

　　紅軍在聖誕新年快車期間，七日要進行三場賽事，對球員體能無疑是一大考驗。吸收了上季快車的教訓，高普透露今年聖誕節期間讓球員自行決定訓練時間，讓他們在訓練、休息之間取得平衡，有利於快車期間專心備戰。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd