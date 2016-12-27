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﻿東方功臣求戰亞冠

2016-12-27 列印
　　東方龍獅明年參戰亞冠盃分組賽，惟三加一外援名單仍未確定。巴西射手基奧雲尼昨於銀牌四強一箭定江山，領軍1:0勇挫冠忠南區闖決賽後，即向主帥陳婉婷（牛丸）表明心跡，盼以佳態力爭一席位。

　　昨午於旺角場對南區一戰，東方攻守兩端的外援如基奧雲尼、勞高和迪高等均表現份外拼命，前者六十七分鐘更於禁區頂一箭定江山，助球隊以1:0闖決賽對傑志。基奧雲尼揚言狀態正拾級而上，力爭躋身亞冠盃外援名單：「參與亞冠盃是我的夢想，今季我上陣時間不多，但仍把握機會交出士哥，盼最終夢想成真吧！」

　　牛丸則指，球隊外援各有優點，面臨「幸福的煩惱」：「不同外援均努力表現自己，令隊內洋溢良性競爭之餘，我也需時再三考慮亞冠盃名單。」

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