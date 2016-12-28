﻿紅魔新寵 蠍子擺尾

英超拆禮物日快車，曼聯中場米希達利恩以蠍子擺尾破網，領軍主場3:1擊退新特蘭，率領各隊翻身兵搶風頭。



開季至十一月尾才漸受重用的米希達利恩今仗後備入替，完場前四分鐘有越位之嫌下接應右路傳中，凌空以蠍子腳抽射入網，為曼聯奠定勝局。對於這球世界波，此子亦感到不可思議︰「我估計不到皮球落在身後，本能地以後腳施射。」領隊摩連奴亦讚不絕口︰「這入球令奧脫福所有球迷都愛上了他。」



除了米希達利恩以外，不少失意兵亦在拆禮物日大顯身手。阿仙奴有基奧特一箭定江山，主場小勝西布朗；柏度洛迪古斯則梅開二度，助車路士主場三球淨勝般尼茅夫；曼城靠耶耶托尼打破僵局，作客3:0大勝侯城。



