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﻿鐵盾大對決

2016-12-28 列印
　　熱刺與修咸頓分別是英超失球第二及第三少球隊之外，後者中堅華基爾雲迪積克今季表現飛躍進步，勢在明夏一登龍門，而熱刺兩閘基爾獲加及丹尼路斯亦不失禮，過去兩輪共貢獻一球三助攻。兩軍後衞同樣搶盡鏡頭，今晚在聖徒地頭交鋒勢難分高下。

（now621台、LeSports HK App周四凌晨3:45直播）



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