﻿MSN替工夠贏 鋒芒「畢」露

巴塞隆拿歇冬前大勝對手7:0，中場阿達杜倫大演帽子戲法，前鋒柏高艾卡沙亦「開齋」。兩人將大順腳風延續到一七年，今晚首戰在MSN先列後備下，勢可領軍在西班牙盃十六強首回合作客小勝畢爾包，取讓球主客和讓一球「和」。



（香港時間周五凌晨4:15開賽）



今季從華倫西亞來投的前鋒柏高艾卡沙，終於取得加盟後首個正式賽事入球，教練安歷基寄望該射手今晚延續腳風︰「我從未有懷疑過此子的實力，我相信他的入球陸續有來。」巴塞MSN三子剛在周一結束假期歸隊，料今仗不會正選披甲，柏高艾卡沙及阿達杜倫有望繼續大顯身手。



主隊畢爾包開季至今十二場各項主場賽事豪取十勝一和一負，唯一敗仗就是在西甲0:1不敵巴塞隆拿。該隊各戰線近五次與巴塞交手均悉數落敗，惟過去三次地頭出擊僅負一球，今仗料可避過大敗，一於捧「和」。