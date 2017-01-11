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﻿2026世盃增至48隊

2017-01-11 列印
        國際足協理事會昨開會投票落實二○二六世界盃及之後擴軍至四十八隊，分組賽階段改為三隊十六組，每組首名晉級三十二強淘汰賽，並建議分組賽打和須互射十二碼分勝負。消息指，非洲和亞洲區將比目前各自多取四席成大贏家。
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