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﻿新「皇」駕到

2017-01-12 列印
        皇家馬德里於西班牙盃十六強首回合擁3:0領先優勢，但今晚次回合作客西維爾不敗便可刷新西班牙球隊不敗紀錄。加上C朗拿度剛榮膺世界足球先生，全軍上下都希望以勝仗慶祝，客勝必捧。（香港時間周五凌晨4:15開賽）

        上場西甲擊敗CF格蘭納達，皇馬追平巴塞隆拿保持三十八場的西班牙球會不敗紀錄，今仗是破紀錄一戰，故縱有三球在手亦不手軟。隊友亦希望合力爭勝，賀C朗當上雙料足球先生。教練施丹有信心再創佳績：「皇馬潛力優厚有很大進步空間，是我執教的動力。」

　　西維爾已落後三球，而且下周一西甲榜首戰主場再遇「銀河艦隊」，今晚勢留力，客勝可取。
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