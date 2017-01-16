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﻿傑志奪牌搔十年癢

2017-01-16 列印
        傑志與東方龍獅昨會師高級組銀牌決賽，前者憑林志堅、林恩許入球及門將王振鵬發威險勝2:1，相隔十年後再度捧起銀牌錦標，後者更解除八年心結。

        本地雙藍會昨日吸引逾六千二百人入場，傑志於十六分鐘及七十八分鐘分別由林志堅及林恩許破網，東方雖有中場美路史拿域破網，但傑志門將王振鵬在補時階段飛身撲出基奧雲尼施射，助球隊保住2:1勝果，相隔十年後再度捧起銀牌冠軍。

王振鵬補時神救保勝局

　　今仗屢救險球的王振鵬賽後也直言一吐烏氣：「八年前我在銀牌決賽兩次出醜，累傑志失去錦標，一直令我耿耿於懷。今仗在最後關頭救出基奧雲尼射門助球隊保住勝果，也令我去掉銀牌這個心魔吧。」
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