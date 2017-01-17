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﻿不敗終結

2017-01-17 列印
        皇家馬德里周日西甲變陣出擊，可惜作客1:2不敵西維爾，西班牙球會紀錄的各賽事四十場不敗走勢告終。教練施丹強調滿意球員表現，解釋轉踢三五二是為了解放翼衛的助攻能力，攻其不備。

        改踢三五二的皇馬憑射手C朗拿度開紀錄，但完場前五分鐘連失兩球被西維爾反勝。多打一場的後者累積三十九分，僅落後榜首的「銀河艦隊」一分。

施丹變陣即輸

　　施丹今仗變陣卻取得上任以來第三場敗仗，賽後立刻解釋︰「己隊十日內三戰西維爾，故需作出改變，三後衛陣式亦有助釋放丹尼爾卡華積和馬些路在兩側的助攻力。」

　　球季剛進入下半季，施丹鼓勵戰將放下西班牙球會四十場不敗紀錄的包袱︰「沒有人喜歡落敗的滋味，但我都滿意球員的表現，下場再接再厲。」

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