﻿毀譽參半 前魔君收山

雲加爾去季離開曼聯後，一直未再執教鞭。他周一獲荷蘭政府頒授終身成就獎期間，指曾有中國球會開出豐厚年薪利誘，最終決定以家庭理由婉拒，更宣佈正式退休，不過網民對這位名帥榮休的評價好壞參半。



據報，雲加爾其中一個女兒的丈夫上個月去世，故他周一宣佈退休︰「離開曼聯後，我打算先休息一下，但現在決定不會重返球壇，因為希望有更多時間陪伴家人。」



婉拒中超銀彈邀請



這位荷蘭名帥亦透露曾與中國球會接洽︰「他們開出了年薪一千一百萬鎊（約一億港元）的條件，但我以家庭理由推卻。」



外界對雲帥退休評價不一，部分網民慨歎球壇又少一位名帥，但亦有意見批評他的執教方式已過時︰「那種鐵腕政策只會撕裂球隊。」