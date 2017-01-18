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﻿艦隊志「切」吐烏讓得起

2017-01-18 列印
　　皇家馬德里雖然上場西甲不敵西維爾，西班牙球會紀錄的各賽事四十場不敗走勢告終，但他們沒有意志消沉，並共同寄望在今晚西班牙盃八強首回合主場擊退切爾達重上勝軌。客軍所有戰線五連勝，惟間期的對手實力參差，近年對皇馬又處下風，故讓球主客和讓兩球「主勝」去馬。（香港時間周四凌晨4:15開賽）

　　「銀河艦隊」創下的西班牙球會所有賽事四十場不敗紀錄在上輪西甲斷纜，士氣難免受挫，不過擺烏龍的隊長沙治奧拉莫斯自責過後，亦勉勵隊友即重響勝鼓︰「我的烏龍無疑是賽事的轉捩點，但團隊就是要一起接受現實，現在必須繼續向前看，好好準備今晚一戰。」

　　切爾達近況各賽事五連勝，不過期間對手實力有限。該隊不同賽事近六次造訪班拿貝球場全敗，今晚再訪凶地勢難逃大敗厄運。
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