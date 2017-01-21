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﻿希臘怪胎首當明星

2017-01-21 列印
　　今年NBA明星賽正選陣容出爐，加入球員及傳媒投票的新制度可謂有人歡喜有人愁。公鹿戰績不算理想，但陣中希臘怪胎安迪杜古普表現出眾，在前場三個界別的得票全數僅次勒邦占士之後成東岸正選，可說眾望所歸成功上位。
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