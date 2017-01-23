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﻿熱刺犯天條走甩 失分哥躁爆

2017-01-23 列印
        周六英超大戰，主場出擊的曼城一度領先熱刺兩球形勢大好，但球證馬連拿在賽事尾段未有吹罰客隊後衛基爾獲加在禁區內的「如來神掌」犯規動作，令藍月最終被追平2:2。痛失兩分的曼城主帥哥迪奧拿賽後，分別向球員及球證大動肝火。

        強陣迎戰的曼城今仗兩次把握對手門將洛里斯的失誤，輕鬆兩度破網，雖然其後一度被追近比數，但轉捩點出現在七十六分鐘，史達寧禁區內被敵衛基爾獲加從後推至失平衡，但他未有倒地，球證馬連拿未有吹罰，熱刺一分鐘後即扳平2:2。

　　哥帥怒斥球隊未能好好把握埋門機會，埋下失分伏線︰「己隊今仗表演絕對比對手優勝，而且創造過不少黃金機會，但一眾球員始終未能把握，否則即使球證誤判也不會影響賽果。」此外，這位西班牙少帥亦指責球證執法欠佳︰「球證主管萊利應重新解釋何謂犯規。」
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