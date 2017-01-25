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﻿亞冠外次圈 傑志三子拔「河」

2017-01-25 列印
　　銀牌冠軍傑志今晚八時在大球場出擊，在亞冠盃次圈外圍賽鬥越南河內FC。隊長盧均宜、主力林嘉緯及金東進誓要扮演有擔當的男人，領軍晉級第三圈兼催谷雞年賀歲盃聲勢。（now633台今晚8:00直播）

　　傑志剛在月中2:1贏東方破十一年銀牌無冠魔咒，隊長盧均宜及新兵金東進用表現證明自己有擔當、有能力，今晚亞冠外將是更大考驗。隊長盧均宜盼與兩位新兵合作爭勝：「新中場華杜斯及後衛金東進都是習慣在歐洲效力的球員，前者位置感強，後者指揮若定，有力領軍殺退河內。」

　　嘉緯則期望贏波催旺賀歲盃聲勢：「傑志渴望擊敗河內晉級，下月七日作客南韓挑戰蔚山現代爭入分組賽。若今場贏波便會令賀歲盃聲勢更旺，吸引球迷年初一入場賀歲。」
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