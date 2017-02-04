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﻿阿蘇態勇戰無「畢」勝

2017-02-04 列印
　　巴塞隆拿周四宣佈名宿朗拿甸奴擔任球會大使，而陣中射手蘇亞雷斯近況大勇，今晚西甲主場迎戰畢爾包可望重現昔日「細哨」精采士哥。有「哨牙蘇」攻堅，主隊勢取三分延續對賽往績優勢，力追聯賽榜首的皇家馬德里。（now632台今晚11:15直播）

　　朗拿甸奴昔日以叫人意想不到的盤扭和美妙入球，率巴塞兩奪西甲錦標和一次歐聯冠軍。現時巴塞陣中亦有蘇亞雷斯入球停不了，各賽事近七場入七球領軍六勝一和，今晚有力如「細哨」般取得精采士哥。教練安歷基也喜見「哨牙蘇」腳風甚順，揚言繼續向少打一場領先四分的一哥皇馬施壓。他表示︰「冠軍球隊必須長期保持穩定演出，現距離季尾尚有一段距離，己隊仍有爭標希望。」

　　第七位的畢爾包各戰線近五仗僅一勝三和一負，而且近七次與巴塞交鋒只得一勝六負，期間六度被蘇亞雷斯攻破大門，今仗凶多吉少。
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