﻿謝斯仔吐烏「格」殺勿論

謝斯洛迪古斯在冬季轉會窗以借將身份加盟拉斯彭馬斯，大有機會今晚西甲首度上陣。這位廿三歲翼鋒過去半季在巴黎聖日耳門鬱鬱不得志，今仗作客近期頹勢的CF格蘭納達，可望打出身價爭口氣，直取客勝。



（now632台周二凌晨3:45直播）



去夏由皇家馬德里轉投聖日耳門後，謝斯洛迪古斯在法甲只嘗一次正選披甲，此子為求得到更多上陣機會，決定外借至拉斯彭馬斯，更豪言要以表現反擊聖日耳門教練烏尼︰「烏尼沒有給予我足夠的機會，不管如何努力亦得不到他的信任，所以我選擇離開。」



榜尾的格蘭納達近五輪累積得一和四負失十三球。即使該隊有皇家蘇斯達守將赫達奧迪加來投，亦難頓時解決後防不穩問題，客勝可取。



