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﻿泰維斯首擊 獵「獅」振聲威

2017-02-08 列印
　　泰維斯加盟FC上海（上海申花）享世界第一薪酬之外，十九名家眷亦獲安排移居當地。此子得帝王級待遇，今晚亞冠盃第三圈外圍賽首次登場，勢踢出身價領軍主場淘汰布里斯班獅吼。（now670台、Fox Sports Play App今晚7:45直播）

　　據報FC上海給泰維斯兩年共八千四百萬美元（約六億五千萬港元）合約，成為全球最高薪球員。球會亦安排這名阿根廷球星一家三口、其弟弟全家及其妻子親屬，一行十九人一同由阿根廷遷到上海居住。

　　早前隨隊到沖繩集訓的一眾球會高層亦刻意轉乘航班，以趕及返回上海為泰維斯設宴洗塵。這位三十二歲球星承諾，會以表現作為回報︰「我會盡快適應一切，並為球隊打好今晚一戰。」
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