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﻿韋少恭候叛徒

2017-02-11 列印
　　杜倫上季率領雷霆於西岸決賽負勇士隨即投敵，香港時間明早首次作客倒戈，奧克拉荷馬城球迷絕不手下留情。昨帶領雷霆主場118:109力破騎士的韋斯博克放言，將叛徒交予球迷處置，批鬥大會進一步升溫！（LeSports HK App明天早上9:30直播）

　　大戰前夕，雷霆先以118:109擊敗衛冕的騎士施下馬威，近八次作東贏七場。韋斯博克得廿九分、十二個籃板及十一次助攻，今季第廿六次錄得三雙，還自言下仗會繼續對杜倫不理不睬，至於球迷如何對待杜倫則交由他們決定。韋少指出：「我們會視這場為平常比賽，照例上場鬥一番。杜倫在這裏的時候，為奧克拉荷馬城及雷霆貢獻了不少，觀眾會如何接待他，就悉隨尊便吧。是烹是煮，又與老子何干。」
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