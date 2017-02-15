 Advertisement
  • 2017年2月15日 星期三
  • 16º
  • 62%
熱門： 七警案港鐵縱火情人節賞櫻團旅巴獸交

日報新聞 > 體育

﻿皇馬遇無間道忌捧

2017-02-15 列印
　　拿玻里今晚歐聯十六強首回合遠征衛冕的皇家馬德里，雖然客隊僅獲分配三千多張門票，但球迷不惜上演《無間道》，不惜加入皇馬球迷會購買門票，務求可為愛隊吶喊助威。客軍可望發揮出冠絕意甲的火力延續各賽事過去十八場不敗強勢，打敗近期不設防的「銀河艦隊」，冷敲逾五倍客勝。

（有線62、202台周四凌晨3:45直播）
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd