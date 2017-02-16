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﻿兄弟鬩牆 紅魔穩「聖」

2017-02-16 列印
　　曼聯中場保羅普巴今晚歐霸盃三十二強首回合，主場與效力聖伊天的哥哥費倫丁普巴正面交鋒。雖然後者斷言不念兄弟情，但紅魔歷年來歐戰作東遇上法甲球隊不敗，射手伊巴謙莫域和左翼安東尼馬迪爾亦是對方剋星，相信今仗只有弟弟可以笑到最後，讓球主客和讓兩球「主勝」去馬。

（now670台、Fox Sports Play App周五凌晨4:05直播）
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