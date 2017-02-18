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﻿明星周末復仇夜

2017-02-18 列印
　　NBA明星周末三大個人騷──技術挑戰賽、三分賽與入樽賽香港時間明早先後上演。上季失意於賽事的球星湯馬士、艾榮與無冕入樽王艾朗哥頓齊強勢回歸，艾榮在三分賽再戰衛冕的奇利湯遜，上屆在入樽賽惜敗的哥頓則透露有多個震撼新花式，誓要在新奧爾良奪回應得的殊榮！

（LeSports HK App明早8:55直播）
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