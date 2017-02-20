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﻿哀兵忍痛 破氹仔

2017-02-20 列印
        阿仙奴在英超及歐聯戰局不利，季尾約滿的領隊雲加卻表明不言休。槍手今晚足總盃十六強作客非聯賽球隊瑟頓聯，「教授」勢靠在此賽事近六場入五球的禾確特破關，在簡陋人造草場上演的另類倫敦打吡一舉奏捷紓壓，捧讓球主客和讓兩球「客勝」。（LeSports HK App周二凌晨3:55直播）

        槍手上周三歐聯十六強首回合作客1:5不敵拜仁慕尼黑幾近出局，英超又被榜首的車路士拋離十分，因此要求雲加下台的聲音愈來愈大。不過，「教授」矢言不退休，勢再靠足總盃自保：「我可能還會多教四季至七十一歲，首選無疑是留守兵工廠，就算離隊也不會退休。」

　　兵工廠近三季兩奪足總盃，期間禾確特上陣十一場入七球，包括上一圈對修咸頓的帽子戲法，值得雲加委以重任。況且，第五級別弱旅瑟頓聯各賽事三連敗失十球，今仗難逃大敗。
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