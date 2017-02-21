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﻿中場晒冷 全城驅摩

2017-02-21 列印
        曼城於上場英足盃收起進攻主力利萊辛尼、史達寧和奇雲迪布尼，留力爭取今晚歐聯十六強首回合主場擊敗摩納哥。藍月今季歐聯主場又未嘗敗績，地頭出擊勢宰近況回落的摩納哥，放心捧主勝。（有線61、64、201、203台周三凌晨3:45直播）

        今晚主場對摩納哥，曼城最強中場線歸位，其中利萊辛尼近三次主場上陣入兩球，勢成摩納哥後防心腹大患，領隊哥迪奧拿盛讚這位德國左翼：「辛尼速度極快，又能向對方後防保持高壓，對球隊攻守幫助很大。」

　　藍月近兩季歐聯近九次作東六勝三和保持不敗，反觀摩納哥上輪法甲作客僅和，聯賽三連勝告終，各賽事作客近四仗亦僅取一勝三和。該隊今季歐聯分組賽作客三戰勝和負各一，入三球失五球表現麻麻，今晚造訪曼城料凶多吉少。
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