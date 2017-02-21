﻿中場晒冷 全城驅摩

巴士工會呼籲車長在車站「依法上落乘客」，引起關注，市民擔心乘車時間受阻延。為何車長長期以來被逼「違法」落客？為何警員票控車長而不針對造成這奇怪現象的「元兇」？昨天有車長循規蹈矩入站，觸發部份乘客不滿，若不糾正問題，或會導致車長與市民更多衝突，警方必須盡快對症下藥。 事件起因，是有人向巴士公司投訴，不滿巴士在銅鑼灣和灣仔一帶「拗身入站」，沒有依法拉直車身，完全進入站內，引致塞車。警方收到投訴後，嚴格執法，向部份車長發告票，車長要承擔罰款，引起車長不滿。巴士工會於是呼籲車長成員按法例辦事，而巴士公司亦發出通告，要求車長「在正常情況下必須於正確位置上落客」；換言之，巴士車身必須全...

2017-02-21