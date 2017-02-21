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﻿驚天大交易 塘鵝組明星雙塔

2017-02-21 列印
　　塘鵝連續執到寶！塘鵝意外獲明星賽主辦權，主力安東尼戴維斯以紀錄五十二分帶領西岸贏東岸192:182，當選賽事MVP。盛事期間更爆出東道主與帝王達成交易，以低微代價換到星級中鋒吉臣斯，組成肯塔基大學明星雙塔，迷途之鵝有望起飛。

　　近年戰績低迷的塘鵝「冷手執個熱煎堆」，拿到大黃蜂放棄的明星賽主辦權，盛事期間更喜上加喜。消息稱，該隊完成震撼性增兵，以新人希特搭兩位配角，換到帝王當打明星吉臣斯與以色列外援卡斯比，被視為近年最一面倒交易。
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