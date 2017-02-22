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﻿西維爾擺「狐」宴

2017-02-22 列印
　　西維爾經過西甲兩輪不勝後，近期已全面回勇，一月加盟的黑山射手祖維迪繼續交出好表現。該隊今晚歐聯十六強首回合作東迎戰近期攻不銳守不穩的李斯特城，料可輕鬆先拔頭籌，讓球主客和讓一球「主勝」必捧。（有線61、64、201、203台周四凌晨3:45直播）
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