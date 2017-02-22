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﻿皇馬強陣捕「蝠」

2017-02-22 列印
　　皇家馬德里剛周末西甲兩球輕取愛斯賓奴，今晚馬不停蹄於聯賽補賽作客華倫西亞。該隊唯一傷兵加里夫巴利已在上輪復出並攻入一球，今仗全隊皆可候命下，教練施丹可憑輪換制領軍再下一城，直取客勝。

（now632台周四凌晨1:45直播）
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