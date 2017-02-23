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﻿駁火激戰 藍月伏「摩」

2017-02-23 列印
　　曼城領隊哥迪奧拿主張控傳進攻足球，今季五大聯賽入球王摩納哥亦不設防，兩軍周二在歐洲十六強首回合合演一場入球騷。藍月憑阿古路兩球一助攻，主場5:3反勝有法卡奧梅開二度的對手。

　　今仗兩軍炮製八球，刷新歐聯淘汰賽首回合單場總入球紀錄。阿古路五十八分鐘單刀打破個人各賽事六場入球荒後，七十一分鐘再接應耶耶托尼頭槌二傳窩利抽入金球，完場前八分鐘再與大衞施華來個絲絲入扣的組織，造就利萊辛尼門前奠勝5:3。法卡奧重返曼徹斯特雖射失十二碼，但上半場一記插水式頭槌破網盡顯射手功架，換邊後扭過史東斯再美妙笠入世界波，職業生涯累積四十八場歐戰入四十四球。同日十六強首回合，利華古遜主場2:4負馬德里體育會。
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