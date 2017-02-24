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﻿西德過關皇蘇膽材

2017-02-24 列印
　　皇家蘇斯達為保爭奪歐聯席位機會，今晚西甲作客誓宰拉斯彭馬斯。要完成任務，陣中前鋒韋利安荷西勢肩負重責，事關此子首循環倒戈梅開二度，今晚可望再顯神通，一於以主勝做膽，串禾夫斯堡主勝過關。（now632台周六凌晨3:45直播）

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