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﻿雲尼亞里食無情雞

2017-02-25 列印
　　老帥雲尼亞里上季才帶領李斯特城英超奇迹封王，今季卻傳被自己一手捧紅的占美華迪等球員篤背脊，周四突遭解僱。當地球壇對於狐狸管理層的決定甚為反感，曾效力該隊的前英格蘭射手連尼加狠批會方冷酷無情。
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