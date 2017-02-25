 Advertisement
  • 2017年2月25日 星期六
  • 11º
  • 88%
熱門： 曾蔭權七警案預算案105%慳妹金正男

日報新聞 > 體育

﻿紅魔16強遠行不利

2017-02-25 列印
　　世事往往事與願違，曼聯領隊摩連奴最不想歐霸盃十六強要遠征，昨卻抽中俄羅斯的羅斯托夫。紅魔注定十六強要遠行，同時摩帥還批評英格蘭足總於賽程安排上刁難紅魔。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd