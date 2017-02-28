﻿嘔出個桂冠 伊巴救全家

伊巴謙莫域周日英格蘭聯賽盃決賽梅開二度，獨力帶領曼聯於溫布萊3:2險勝修咸頓，這位三十五歲老將疑拼搏過度完場後嘔吐，照樣豪言餘下三線全力爭標。



本季在社區盾、英超、聯賽盃、足總盃和歐霸盃連番救「魔」的伊巴，今仗先直射罰球破網開紀錄，其後隊友連格再下一城，但聖徒藉意大利前鋒加比亞甸尼梅開二度扳平。眼看進入加時之際，伊巴完場前三分鐘接應安達靴里拉傳中，銅頭一搖頂成3:2。



這名三十五歲老將今場由頭搏到尾，球證鳴笛後他立即俯身雙手撐着膝蓋，疑似嘔吐狀甚痛苦。良久喘息過來後，綽號「呂布」的伊巴仍豪言要全力衝擊聯賽、足總盃和歐霸：「我七個月就有兩個錦標落袋，比某些球隊十年無冠厲害得多。我一早預視到會為紅魔捧盃，而且陸續有來，這樣才滿足到我。」



