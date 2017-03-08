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﻿巴塞火力全開 絕境求「聖」

2017-03-08 列印
        巴塞隆拿今晚歐聯十六強次回合主場對巴黎聖日耳門，勢乘近四場西甲共轟十五球的強大火力，力圖創造克服首回合慘敗0:4的晉級奇蹟，不過敵軍也會嚴加防犯，博主隊讓球主客和讓一球「主勝」贏波出局。（有線61、201台周四凌晨3:45直播）

首回合作客0:4敗給聖日耳門後，巴塞接著在四場西甲全勝兼入十五球，重現驚人攻力，主帥安歷基更矢言挾強勢創奇蹟。

　　除了和近況出色之外，巴塞近兩次在歐聯主場跟聖日耳門交手全勝之餘，還巧合淨勝兩球，然而聖日耳門各賽事近十六仗不敗，今仗有四球優勢在手，捧巴塞「主勝」出局合理。

　　同日另一場歐聯十六強，多蒙特主場有力失復首回合一球失地，反勝賓菲加晉級，讓球主客和讓一球「主勝」去馬。（有線62、64、202、203台周四凌晨3:45直播）
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