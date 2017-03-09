﻿槍手慘敗惹眾怒 教授受靶

兵工廠今仗二十分鐘藉翼鋒禾確特破網開紀錄，以為可打場爭氣波，豈料中堅哥斯尼五十三分鐘禁區內侵犯單刀的中鋒羅拔利雲度夫斯基，紅牌出場兼輸十二碼，後者操刀中鵠，其後再連失四球，與首回合一樣慘敗1:5。兩回合計淨負八球，兵工廠錄得歐聯淘汰賽史上第二大敗仗。
不少槍手死忠賽前在主場附近遊行，怒斥雲帥不應在季尾續約，比賽期間眾人亦多次向他報以噓聲。有傳「教授」已向球員透露今夏約滿，便結束槍手廿一年執教生涯。同日皇家馬德里於歐聯十六強次回合作客3:1反勝拿玻里，兩回合勝6:2晉級八強
涉嫌與內地網絡融資平台「美貸網」巨額非法吸取存款案有關的《成報》老闆谷卓恒，遭深圳公安通緝多時後，近日國際刑警正式發出紅色通緝令，對其作全球範圍追捕，谷一旦在外國落網，將被引渡返回中國受審，而目前其在...
2017-03-09
韓國容許美軍在境內部署薩德防禦系統，引起中國不滿，除官方反制措施外，連日來亦有民眾自發到樂天瑪特門外示威。外交部部長王毅（見圖），指美韓執意部署薩德系統，嚴重影響中韓關係，中方敦促韓方懸崖勒馬、終止部署，切勿在錯誤道路上愈行愈遠。 王毅昨表示，中方一直反對在韓部署薩德，該系統監測預警範圍遠超朝鮮半島，危害中國戰略安全，引進薩德不僅有違為鄰之道，亦可能使韓國陷入更加不安全境地。敦促韓方懸崖勒馬、終止部署，切勿在錯誤道路上愈行愈遠，並奉勸韓國國防部不要一意孤行，否則結果只是損人害己。 他又指，由於北韓不顧國際社會反對，違反聯合國安理會決議，執意推進核試、開發導彈，而美韓...
2017-03-09
北韓領導人金正恩同父異母兄長金正男大馬遇刺身亡，其遺屬一直未有到吉隆坡協助確認死者身份。「千里馬民防」周三影片分享網站YouTube發佈一段題為《KHS Video》四十秒長短片，一名青年以英語自稱是金韓松，北韓金氏家族成員，其父不久前被殺，現時與母親、胞妹一同生活。他又公開展示一本護照，但個人資料頁以黑色方塊完全遮住，外界無從確認護照上名字。 組織其後在官方網站表示，金正男家屬上月要求組織協助逃離並提供保護，現時一家三口已安排到安全地點；組織並感謝中國、美國、荷蘭、一個匿名國家提供協助，但拒絕透露金正男家屬下落。 韓國統一部官員表示，並未聽聞「千里馬民防」，但該國情報官員...
2017-03-09
翠壁坐落東山臺23號，依山而建，傍司徒拔道；享半山清幽之餘，與銅鑼灣僅數分鐘車程。物業僅高4層，單位間隔多元。是次介紹的放盤實用面積954方呎，2房連1套房，對正跑馬地馬場翠綠美景。 放盤單位大...
2017-03-09
在無全配售、無分貨集中之下，主板上市的美高域（1985）昨日首天掛牌便爆升逾1.7倍，每手賺5080元，一舉摘下近10年的新股「賺錢王」及「升幅王」。分析指，以往專炒創業板新股的資金，近期轉到主板「搵食」，加上該股分配予「頂頭槌飛」的比例極少，減輕沽壓，因此造就「主板當創業板炒」的局面，籲散戶勿高追。 美高域超額認購1177倍，每股定價1.46元，昨日首日掛牌延續暗盤升勢，一開市已升穿4元，最高見4.48元，較上市價高2倍，最後以4元收市，升1.74倍，每手帳面勁賺5080元，為本年公開發售最賺錢新股。該股全日成交9115.3萬股，成交額3.6億元。美高域主席朱明豪...
2017-03-09
阿仙奴連續七季歐聯十六強出局，但過往總算力戰而敗，今季卻被拜仁慕尼黑蹂躪。繼首回合作客慘敗1:5，槍手周二次回合主場少打一人再以相同比數落敗，合計負2:10輸得難堪，在槍迷齊聲討伐下，有傳領隊雲加已承諾季尾離隊。 兵工廠今仗二十分鐘藉翼鋒禾確特破網開紀錄，以為可打場爭氣波，豈料中堅哥斯尼五十三分鐘禁區內侵犯單刀的中鋒羅拔利雲度夫斯基，紅牌出場兼輸十二碼，後者操刀中鵠，其後再連失四球，與首回合一樣慘敗1:5。兩回合計淨負八球，兵工廠錄得歐聯淘汰賽史上第二大敗仗。 不少槍手死忠賽前在主場附近遊行，怒斥雲帥不應在季尾續約，比賽期間眾人亦多次向他報以噓聲。有傳「教授」已向球...
2017-03-09
上周五（3月3日），起亞（Kia）代理錦龍汽車在尖沙咀海運大廈發表兩款2017年重點新車，包括新一代Optima GT四門跑房車，以及改良版Soul玩樂車，兩者均搭載全新Turbo GDI引擎，勁力大...
2017-03-09
憑無線劇《城寨英雄》「花曼」一角跑出的王君馨Grace，最近聯同鍾舒漫Sherman推出跳舞合唱歌《隱型》，歌詞內容是鼓勵大家別再在意別人的目光，好好享受做回自己的樂趣，為表現真我一面，MV選了兩人都...
2017-03-09
六歲女童蔡曉晴罹患血癌，須於三個月內接受骨髓移植，方能續命，現在等候有心人驗血，以配對適合骨隨。曉晴求生，可謂爭分奪秒。蔡爸爸公開呼籲各界捐骨髓，救救女兒一命，公眾反應熱烈。曉晴入讀的學校向家長呼籲，過去幾天有以百計家長到紅十字會捐血，進行化驗，希望早日找到合適骨髓，讓曉晴早日康復。 類似急需援手個案，不時發生，有時得到幸運之神眷顧，有時失敗。要拯救生命，單靠各方大力呼籲，未必奏效，本港要認真探討一套更完善的捐贈骨髓制度。 自從多年前發生小哥頓急需移植骨髓續命事件，本港成立了全球首個華人無血緣骨髓捐贈者資料庫。截至去年年底，本港有逾十一萬人士登記成為志願骨髓捐贈者，當中五百...
2017-03-09
昨晚有兩場盃賽，其中香港足球會盃由李廄「越駿寶」大熱掄元，騎者潘頓另贏賀廄「大情人」起孖，再加兩季一殿而成為騎師王。至於另一錦標的警察盃，則由梁家俊策騎容廄半冷馬「帶盈來」勝出。其餘蔡約翰和杜利萊亦梅...
2017-03-09