 Advertisement
  • 2017年3月11日 星期六
  • 17º
  • 88%
熱門： 換錯心捐骨髓特首選戰金韓松簡淑兒

日報新聞 > 體育

﻿槍手炒「林肯」有難度

2017-03-11 列印
  阿仙奴在英超接連失分，歐聯十六強又大敗出局，更傳出主將阿歷斯山齊士意興闌珊等負面新聞，今晚英格蘭足總盃八強主場迎戰非聯賽的林肯城，恃質凌人晉級不難，惟讓三球太辣，不妨捧讓球主客和「客勝」博槍手贏波輸盤。（樂視周日凌晨1:30直播）
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd