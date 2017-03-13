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﻿史丹福橋等緊你！再輾 紅魔

2017-03-13 列印
        車路士近年剋死曼聯，後者今季英超上一場敗仗正是去年十月底造訪史丹福橋一戰，難怪主隊於今晚足總盃八強主場再遇紅魔前的記者會，敢拿對手開玩笑，中堅加利卡希爾亦有信心領軍再伏妖降「魔」，主勝去馬。（LeSports HK App周二凌晨3:45直播）

　　今季英超首循環車路士主場慨贈曼聯四蛋，各賽事近十一次對壘六勝五和不敗。紅魔此後聯賽連續十七仗不敗也好，藍獅賽前記者會主持人仍取笑道：「對方自去年十月作客史丹福橋後一直保持不敗，由第六名升上第六名。」中堅加利卡希爾亦揚言：「我們於英超領導群雄，全靠表現勤力，場上不失球和不停入球，己隊會延續強勢。」

　　紅魔今季盃賽作客表現平平，錄得三勝一和三負，上周四歐霸盃十六強首回合作客1:1和羅斯托夫，三日後次回合不容有失，勢影響今仗部署，故主勝穩開。
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