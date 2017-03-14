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﻿狐狸甦醒可創奇蹟

2017-03-14 列印
  李斯特城近期戰績反彈，主力占美華迪和馬列斯雙雙一洗頹態。狐狸今季歐聯作東亦表現理想，今晚十六強次回合有力擊退近兩戰不勝的西維爾，收復首回合落後一球的失地延續本季神奇之旅，主勝去馬。（有線61、64、201、203台周三凌晨3:45直播）
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