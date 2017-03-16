﻿摩帥志在歐霸 屠「夫」戰

曼聯剛在英格蘭足總盃出局，但領隊摩連奴強調歐霸盃才是今季最值得爭取的錦標。該隊今晚十六強次回合主場鬥不擅客戰的羅斯托夫，射手伊巴謙莫域更因為在本土賽事停賽而獲得額外休息，今仗猛虎出柙，一於直取讓球主客和讓兩球「主勝」。（now670台、樂視周五凌晨4:05直播）



曼聯在十六強首回合礙於場地惡劣，只能作客1:1賽和羅斯托夫，今晚移師奧脫福再戰，在摩帥賽前明言要力爭歐霸的情況下，相信有利發揮。紅魔今季歐霸作東四戰全勝，攻入十二球失一球，除了在首輪分組賽一球小勝索爾亞外，其餘三戰都能攻入三球或以上大勝對手。再者，射手伊巴謙莫域今季歐霸攻入五球，當中四球在地頭取得，預計這位卅五歲中鋒經過足總盃停賽，而下場聯賽又免戰之下，今仗勢必全力為球隊爭取「士哥」。隊友安達靴里拉同受恵本土停賽兩仗，可全力拼歐霸盃。 至於羅斯托夫今季客戰各戰線十六戰僅得兩勝五和九負，今晚到訪今季各賽事主場至今僅一敗的曼聯，實在凶多吉少。