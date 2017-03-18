二○一四年一場佔中，以大面積堵塞路面的非法行動，爭取普選的政治訴求。運動改了一個很美麗的名字：「讓愛與和平佔領中環」，吸引了很多年輕人參與。我去過多個佔據場地做實地採訪，平情而論，金鐘佔領區比較斯文，旺角就非常恐怖，無論是參與者或者示威手法，一點也看不到愛與和平。 無論如何，佔中運動對社會帶來最重大的負面效果，就是將違法的行為合理化、浪漫化。一場佔中並沒有爭取到真普選，但推翻了政府提出的政改方案，客觀上卻剝奪了今天我們原本可以有的一人一票選特首的權利。你可以話那種提名權有限制的普選不完美，我完全同意，但總好過今天只是在剝花生，只能看着包括三百二十五名泛民選委在內的一千一百九...

2017-03-18