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﻿肥安施丹師徒決

2017-03-18 列印
  歐聯八強昨抽籤，兩大豪門拜仁慕尼黑及皇家馬德里狹路相逢。拜仁主帥安察洛堤倒戈兩年前讓他慘食無情雞的「銀河艦隊」，而且重遇昔日執教對方時代任其副手的施丹，合演師徒對決！另外，西甲雙雄巴塞隆拿及馬德里體育會分途出擊，惡鬥祖雲達斯及李斯特城，因此西甲三路大軍仍有機會會師四強。
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