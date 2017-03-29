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﻿日本澳洲齊捷 海歸派發威

2017-03-29 列印
        昨世界盃亞洲區外圍賽B組，日本及澳洲均靠外流兵建功奏捷，小組兩個直接出線席位勢成兩隊和沙特阿拉伯之爭。藍武士主場贈泰國四蛋，而「袋鼠軍團」亦主場2:0擊退阿聯酋。

        效力李斯特城的日本前鋒岡崎慎司開賽八分鐘，禁區內後腳妙傳伏兵門前的多蒙特球星香川真司先開紀錄。效力比利時甲組勁旅真特的久保裕也十分鐘後，右路傳中予岡崎慎司頂成2:0。這位廿三歲右翼五十七分鐘禁區外勁射破網，加上修咸頓中堅吉田麻也埋齋，助藍武士大勝4:0。

　　澳洲則憑兩次角球攻勢，由效力英冠伯頓的中場積臣艾雲和德甲恩高斯達特的翼鋒馬菲歷基接應頂入，贈阿聯酋兩蛋，後者主帥馬迪阿里賽後宣布請辭。B組沙特阿拉伯、日本和澳洲明顯帶出，兩個直接出線資格勢由三隊爭奪。

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