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﻿騎士龍頭不保

2017-03-29 列印
  騎士昨日作客74:103大敗給馬刺後，今季首次失掉東岸一哥位置。敗給衛冕大敵之餘，核心勒邦占士眼見隊友齊夢遊球場，第三節疑發脾氣借背傷提早退下火線之外，賽後還找另一核心艾榮私下訓示，後者即自行加操，可見大帝在三月已輸得忍無可忍，向隊友大興問罪之師。
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