今夜在摩、東和蔡等大馬房陣容一般之下，暫居練馬師榜下游的文廄出馬六匹，而且全數都是有爭勝能力之馬，擺明要大出擊追落後，對其戰馬宜優先考慮，甚至不妨從中精挑幾駒來作過關，隨時有意外驚喜。 第七場三班一六五○米。「翡翠福星」今季七次上陣，雖然直到上仗才初次上名，但早在沙田千四米已展示過出色竄勁，其中239場次一席第四，雖然所負距離較遠，但在場地不利追之下，其追勢其實只不及其後在四歲系列連番上名的「四季旺」，而同場與牠交出相若追勢的「揮闖」，接戰也在谷草一哩上名，可見其實力在三班根本夠爭。之後兩仗成績不進反退，除了因為對手甚強之外，改了跑法跟前，可能也是關鍵。 上仗，「翡翠福星」...

2017-03-29